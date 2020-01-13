MAGAZİN

Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşayan Sevda Demirel'den düğün itirafı

Yakın bir zaman önce aşk yaşamaya başlayan Doruk Doğrusöz ile Sevda Demirel, düğün hazırlıklarına başladı. Nişantaşı'nda yüzük bakan çift, davullu zurnalı bir düğün yapacaklarını söyledi.

Cinsiyet değiştirerek adını Neslihan olan adını Doruk yapan Doğrusöz, önceki gün sevgilisi Sevda Demirel ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Evlilik kararı alan ikili, yüzük baktıktan sonra yaptıkları açıklamada hayallerindeki düğünün detaylarını anlattı.

"DAVULLU ZURNALI BİR DÜĞÜN OLACAK"

Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde el ele alışveriş yapan çift, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Evlilik kararı aldığını doğrulayan şarkıcı Sevda Demirel, "Evlilik kararı aldığımız doğrudur. Ailelerimiz tanışacak. Davullu zurnalı bir düğün olacak. Davul zurna hayalimde olan bir şeydi." dedi.

YÜZÜK BAKTILAR
Çift, aynı gün Nişantaşı'ndaki bir pırlanta mağazasına gitti. Birlikte yüzük beğenen çiftin mutlulukları ise dikkatlerden kaçmadı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
TRT Genel Müdür Yardımcılığına yeni atama! Serdar Karagöz kimdir
Ronaldo ve Dybala'dan Merih Demiral'a destek
Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı! Atatürk Barajı'nın ekonomiye katkısı 3,3 milyar lira
Libya ile bugün çok önemli bir gelişme olacak! Ajanslar son dakika geçti
İki yıl aradan sonra ilk kez bu rakamlara ulaştı! Borsa İstanbul 120 bin puanı aştı
Çetiner Çetin'in çarpıcı yazısı! Ankara ve Moskova Libya'ya bahar getirir mi?
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Umman'ın yeni Sultanı'nın BAE veliaht prensini rezil ettiği görüntü
Artvin'de karayoluna inen vaşak kamerada
Takdir teşekür hesaplama 2020 5. 6. 7. 8. sınıf takdir hesaplama robotu
Süleyman Soylu'dan Dilek İmamoğlu'na Demrita tepkisi
MHP'li Cemal Enginyurt Sağlık Bakanı'nın boğazını sıktığını söylediği videoya açıklık getirdi
AÖF sınav yerleri açıklandı mı 2020 AÖF sınav giriş belgesi alma
Kapan-3 Kavaklı Operasyonu başladı
CHP'li Gamze İlgezdi kuaför kapattırdı deniyor eleştirilere böyle yanıt verdi