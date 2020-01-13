Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşayan Sevda Demirel'den düğün itirafı

Cinsiyet değiştirerek adını Neslihan olan adını Doruk yapan Doğrusöz, önceki gün sevgilisi Sevda Demirel ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Evlilik kararı alan ikili, yüzük baktıktan sonra yaptıkları açıklamada hayallerindeki düğünün detaylarını anlattı.

"DAVULLU ZURNALI BİR DÜĞÜN OLACAK"

Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde el ele alışveriş yapan çift, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Evlilik kararı aldığını doğrulayan şarkıcı Sevda Demirel, "Evlilik kararı aldığımız doğrudur. Ailelerimiz tanışacak. Davullu zurnalı bir düğün olacak. Davul zurna hayalimde olan bir şeydi." dedi.

YÜZÜK BAKTILAR

Çift, aynı gün Nişantaşı'ndaki bir pırlanta mağazasına gitti. Birlikte yüzük beğenen çiftin mutlulukları ise dikkatlerden kaçmadı.