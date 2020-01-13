İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İdlip Yardım Kampanyası basın tanıtım toplantısına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu canlı yayında rahatsızlandı. Soylu'nun burnundan kan gelmesi üzerine yayın kesildi.
İçişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre dün Kastamonu’da aşırı soğuğa maruz kalan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun burnu kanadı.
RUTİN PROGRAMINA DEVAM EDECEK
Bakan Soylu’nun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı, rutin programına devam edeceği öğrenildi.