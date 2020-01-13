İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun canlı yayında burnu kanadı!

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgiye göre dün Kastamonu’da aşırı soğuğa maruz kalan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun burnu kanadı.

RUTİN PROGRAMINA DEVAM EDECEK

Bakan Soylu’nun sağlık durumunda herhangi bir sorun olmadığı, rutin programına devam edeceği öğrenildi.