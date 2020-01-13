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Maltepe'de yasak yerden 'U' dönüşü kazaya neden oldu

Maltepe'de geçtiğimiz hafta yaşanan dört aracın karıştığı ilginç kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza geçtiğimiz hafta Maltepe Emek Caddesi'nde meydana geldi. Caddede seyir halindeki bir araç aniden 'U' dönüşü yaptı. Karşı yönden gelen bir araç da duramayarak hatalı dönüş yapan bu araca ve ardından da park halinde iki araca çarptı. Arkadan hızla gelen başka bir araç ise kaza yapan otomobili teğet geçerek kaza yapmaktan son anda kurtuldu.

Dört aracın karıştığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde hızla ilerleyen bir otomobilin, 'U' dönüşü yapan bir araca arkadan çarptığı ve yol kenarında park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildiği, arkadan gelen başka bir aracın ise kaza yapan otomobili teğet geçtiği görülüyor.

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