DÜNYA

Mevlüt Çavuşoğlu Moskova'da Sarrac ile buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Fayiz Sarrac ile Moskova’da bir araya geldi.

Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Sarrac ve isyancı general Hafter'in bugün Moskova'da görüşeceklerini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Libya Ulusal Mutabakat Hükümet lideri Sarrac ve General Hafter'in Moskova'ya geldiklerini ve Rusya ile Türkiye'nin dışişleri ve savunma bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelere katılacaklarını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan şu sıralarda Moskova'da Rus muhatapları ile bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çarşamba günü İstanbul'da bir araya geldikleri toplantıda Libya'da ateşkes çağrısında bulunmuşlardı.

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