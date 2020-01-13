Bursa'da markete giren silahlı gaspçı 3 bin lira alıp kaçtı

Olay, öceki gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde meydana geldi.

Kız arkadaşı ile birlikte markette oturan kasiyer M.A.A., elinde tabanca ile birisinin girdiğini görünce ne yapacağını şaşırdı. Montu ile yüzünü kapamaya çalışan hırsız, kasadaki 3 bin lirayı ve M.A.A.'nın cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, kapı ve camlardan parmak izi aldı. Kasadaki 5 liralara dokunmayan hırsızın yakalanması için ekipler çalışma başlattı.

Anbean kameraya yansıdı

Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde silahlı soyguncu elindeki tabancayla iş yerine girerek kasaya yöneldiği, elindeki tabancayı kasiyere tutarak paraları ve cep telefonu gasp ederek hızla kaçtığı görüldü.