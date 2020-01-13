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Müge Anlı canlı yayında 'p.z.venk' diyemeyince bakın ne yaptı! Olay oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına yine Müge Anlı damga vurdu. Anlı konuşması sırasında 'p.z.venk' diyemeyince kendini bakın nasıl sansürledi. İşte Anlı'nın küfür etmek yerine bulduğu alternatif...

Yıllardır ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında trajikomik bir hikaye işlenmeye başlandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan İbrahim Karaman, Yasin Yıldızhan, Mustafa Yelboğa, Adem Ata ve Mahir Yıldızhan evlilik vaadiyle dolandırıldıklarını ileri sürerek Müge Anlı'dan yardım istediler. Canlı yayında evlilik vaadiyle dolandırılan adamların sayısı yükseldikçe durum ilginç bir hal almaya başladı.

Evlilik vaadiyle dolandırılan erkekleri canlı yayında konuk eden Müge Anlı, bir ara telefonunu eline alarak arama motorundan okuduğuyla herkesi şaşkına çevirdi.

KELİMEYİ SÖYLEMEYİNCE ANLAMINI OKUDU

Yaşanan olay karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Müge Anlı birine hakaret içeren bir söz söylerken canlı yayında olduğunu hatırladı. RTÜK'ten dolayı canlı yayında "P.z.venk" kelimesini söyleyemeyen Müge Anlı, çareyi internetten bakmakta buldu.

Yayında telefonunu alarak "P.z.venk" kelimesini aratan Anlı, kelime anlamını okuyarak "Bir kadınla bir erkeğin yolsuz birleşmelerine aracılık eden kimse" dedi.

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