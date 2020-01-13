Voleybol maçına anlatımıyla damga vuran spiker Başak Koç konuştu

2008 Pekin Olimpiyat Oyunları'nda voleybol maçlarını anlatmaya başladığını ifade eden ve eski bir milli voleybolcu olan, geçen seneye kadar 2'inci ligde de maçlara sporcu olarak çıkan Başak Koç, spikerliğe başlamasını şöyle anlatıyor:

"Sporu biliyorum, milli formayı giyen biriyim, aynı zamanda gazeteci biriyim, gazetecilik okulunu bitirmeştim. Çeşitli kurumlarda çalıştım. Çeşitli sunumlar da yapıyordum bir gün 'neden maç anlatmayayım' dedim. Bana şans verildi ve o günden bugüne yani 2008'den beri çok maç anlattım. Çok final gördüm ama bu maçın kıymeti bambaşkaydı. 12 senede çok maç anlattım, dünya, avrupa, şampiyonlar liginde ama bu maç değer buldu. Olay olimpiyat olunca tüm dikkatleri topladık sanırım"

"TÜRKİYE BU SESİ SAHİPLENDİ"

Kadından bir maç dinlemeye alışık bir toplumumuz olmadığını dile getiren Başak Koç aldığı olumlu ve olumsuz tepkilerin bile sevimli olduğunu belirterek; "Kadından maç dinlemeyi ilk duyanlar ve garipseyenler oldu. Önyargı ile yanaşanlar oldu. Beğenenler oldu, beğenmeyenler de oldu tabi, hepsi içiçeydi. Çok güzel geri dönüşler var, arada aleştiriler de var ama herkes sahiplendi. Türkiye bu sesi sahiplendi" şeklinde konuştu. Başak Koç kendisine gelen iletişimleri anlatırken; "Anneannem, dedem sizi dinlerken çok mutlu oldular, gözleri yaşardı diyenler oldu. Violet zamanından beri voleybol izliyorum, voleybol dinliyorum: Bu nasıl güzel anlatımdı diyenler var. Anlatıma edebiyat, felsefe nasıl katılır, nasıl yoğrulur, hepsini gösterdi diyenler var. Diksiyonu beğenenler var. Ben sahada değildim maçı off tube olarak dar bir odada anlattım ama oradaymışcasına bize duyguyu yaşattın diyenler var. Maçı anlatırken sözlerimden biri olan Oleeyyy'i sevenler olmuş, Woawww'ı sevmişler. Hani Andre Gide'in lafı var ya -Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez- sanırım bu söz herkesin içine işledi.

Başarmak şaşırtmaktır demiştim o da beğeni aldı. Toplumsal momentumu da yarattık sanırım. Türk toplumuna böyle bir başarı algısını tekrar hatırlattığımız için , final stresimizi kırıp , çok güzel bir hiyake ve bir final yazdığımız için herkese teşekkür ediyorum" dedi.