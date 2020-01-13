Yürüyen merdivende talihsiz adamı yuttu! İşte o dehşet anları

Geçtiğimiz senelerde Maslak İTÜ Ayazağa Metro İstasyonu'nda meydana gelen ve bir kişinin yaralandığı yürüyen merdivenin çökme anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıması duran merdivene binmenin ne kadar güvenli olduğunu ortaya koydu.

Bu konu hakkında sosyal medyadan "Durdurulan asansör merdiven olarak kullanılamaz. Rölenin döndüğünü daha fazla kişiye bildirmek için iletin! Bu çok tehlikeli. Lütfen çocuğunuza yetişkinlerin bile yaptığı hataları anlatın. Ayazağa Maslak'ta olmuş. Yürüyen merdiven durduğunda kullanmamak gerekiyormuş" şeklinde uyarılar yapılıyor.