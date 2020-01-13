GÜNCEL

60 saniyede bugün (13 Ocak 2020)

Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Anadolu Ajansı

13 Ocak 2020 Pazartesi; Türkiye ve dünya gündeminin 60 saniyelik özeti...

Sitene Ekle
Etiketler
SON DAKİKA HABERLERİ
Alman federal hükümet geçen yılı rekor bütçe fazlası ile tamamladı
Mustafa Pektemek sürprizi! İmzalar atıldı
Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama
Trump: Süleymani korkunç bir geçmişe sahipti
Dilara'nın cesedini 1 ay saklamış
Bosna Hersek'in Bosanska Dubica şehrindeki tarihi camiye saldırı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları yurda döndü
Şanlıurfa'da düğünde damadı vuran kardeşi çıktı
Karne görüşleri 2020 1 dönem öğretmen karne görüş örnekleri
Ankara sokaklarında yaşayan Hasan isimli gencin tavrı takdir topladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri hakkında bilgi verdi
Çok yoğun kar geliyor! Bu kez İstanbul'u da esir alacak tarih açıklandı
Mustafa Cengiz, Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi
Ramazan ayı ne zaman giriyor 2020 Diyanet