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Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları yurda döndü

Final maçında Almanya'yı 3-0 mağlup ederek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde eden Kadın Voleybol Milli Takımımız, yurda döndü.

Filenin Sultanları havalimanında bando takımıyla karşılandı ve hep bir ağızdan 10. Yıl Marşı okundu.

Kaptan Eda Erdem Dündar yaptığı açıklamada, "Olimpiyat vizesi aldığımız için çok mutluyuz. Karşılama için teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

''Durumu düzelteceğimizi biliyorduk''

Ebrar Karakurt ise şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir karşılama bekliyoruz. İlk maçtan sonra durumu düzelteceğimizi biliyorduk."

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