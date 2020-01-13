SPOR

Ali Koç'un ismini vermediği milletvekili bakın kim çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün yaptığı açıklamada isim vermeden eski bir kadın milletvekilini işaret etmişti. Ali Koç'un iddia ettiği kişinin AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, dün düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin birçok konuda açıklamalar yaparken isim vermeden eski bir kadın milletvekilini işaret etmesi gözlerden kaçmamıştı.

''11 yıl Bank Asya’da avukatlık yapmış''
İsim vermeden eski bir kadın milletvekilini işaret eden Ali Koç, “Geçenlerde bir milletvekili hanımefendi, galiba eski milletvekili, bu konuları değerlendirmiş. Geçmişini araştırıyorsun. Kadın 11 yıl Bank Asya’da avukatlık yapmış. O bavulu taşıyan adama sosyal medya güzellemeleri yapmış. Türkiye Cumhuriyeti ve devlet büyüklerimiz bu konuda Fenerbahçe’yi takdire şayan buluyor” ifadelerini kullanmıştı.

“FETÖ’nün şike zamanındaki varlığı Fenerbahçe’yi aklamaz”
Odatv'nin iddiasına göre Ali Koç'un isim vermeden eleştirdiği kişi AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu. Bahar Ayvazoğlu sosyal medyada eski Burhan Kuzu’yla Fenerbahçe tartışmasına girmişti. Bahar Ayvazoğlu “FETÖ’nün şike zamanındaki varlığı Fenerbahçe’yi aklamaz” mesajını paylaşmıştı.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Olimpiyat vizesi alan Filenin Sultanları İstanbul'da
Sözcü gazetesi davanın gerekçeli kararı açıklandı: FETÖ’nün kitlelere ulaşmasına yardım etti
Erdoğan, İtalya Türkiye maçını yerinde izleyecek
Nedim Şener Selahattin Demirtaş'a sert çıktı terörist yardakçılığı
Canlı yayında burnu kanamıştı Süleyman Soylu'nun durumu nasıl?
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlik diplomasisi dersi veriyor
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Suudi Arabistan ile Japonya arasında ilişkiler gelişiyor
Müge Anlı canlı yayında 'p.z.venk' diyemeyince bakın ne yaptı! Olay oldu
Çok yoğun kar geliyor! Bu kez İstanbul'u da esir alacak tarih açıklandı
İBB Meclis toplantısında gerginlik! Üzerine yürüdüler…
Yürüyen merdivende talihsiz adamı yuttu! İşte o dehşet anları
Ramazan ayı ne zaman giriyor 2020 Diyanet
Metin Şentürk’ün babası son yolculuğuna uğurlandı
Teşekkür puanı 2020 kaç puanlar Teşekkür Belgesi alınır MEB