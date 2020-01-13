Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri hakkında bilgi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, General Halife Hafter ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında başlayan ateşkes görüşmesiyle ilgili "Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını temenni ediyorum." açıklaması yaptı.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte ile görüşmesinin ardından önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Moskova'da görüşmeler olumlu istikamette devam ediyor. Zannediyorum akşam saatlerinde bu görüşmeler nihayete erecektir." derken İtalya Başbakanı Conte ise "Ateşkes umut verici, kalıcı olmalı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Berlin sürecini yapıcı şekilde destekliyoruz"

Suriye konusu ve ikili ilişkilerimiz konularını değerlendirme fırsatımız oldu. Berlin sürecini yapıcı şekilde destekledik desteklemeye devam ediyoruz. Bu hafta sonu Berlin’de yapılacak zirve ile ilgili olarak bizler de katılma kararlılığımız var.

"Ateşkesin kalıcı bir hal alması için çabalıyoruz"

-Sayın Putin ile bir ortak açıklama yaptık ve ateşkes başladı. Heyetimiz bugün Moskova’da görüşmelerine devam ediyor. Yakın zamanda bir ateşkes anlaşmasının imzalanmasını temenni ediyorum. İtalya'nın çabalarını önemli görüyoruz. Ateşkesin kalıcı bir hal alması için çabalıyoruz.

"AB’den beklentilerimizi ilettik"

-Başbakan Conte’ye AB’den beklentilerimizi ilettik. 2012’den bu yana yapılamayan hükümetler arası zirve toplantısının bu sene icra edilmesi konusunda mutabık kaldık.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası

-2020 Avrupa Futbol Şampiyonasının açılış maçı Roma’da milli takımlarımız arasında oynanacak. Her iki takıma da başarılar diliyorum.