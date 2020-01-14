SON DAKİKA
Gözlerin çevrildiği Libya'da önemli gelişme! Darbeci Hafter ateşkes anlaşması kararını açıkladı! 1 günlük süre istemişti Haberin devamı.
YEREL

İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da helikopter destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ''torbacı'' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenledi.

Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyon kapsamında şüphelilere ait adreslerde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ele geçirildi ve çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul'da domuz gribi alarmı! 2 çocuk hayatını kaybetmişti
Darbeci Hafter ateşkes anlaşması kararını açıkladı! 1 günlük süre istemişti
Fox News Süleymani'nin ölüm görüntülerini yayımladı! ABD karadan da takip ediyormuş
Öldü denilen Tosuncuk Mehmet Aydın bakın nerede bulundu
Yunus Akgün'e talip çıktı! Bonservisini de istiyor
İSKİ açıkladı! İstanbul’da 18 saatlik su kesintisi
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan TIR'a çarptı
Yasak Elma 65. bölüm fragmanı
Hazer Amani kaç yaşında aslen nereli ilk eşi kimdir?
Çukur 84. bölüm ilk sahne: 3. sezon 17. bölüm
Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanı
Sıla evlendi eşi ünlü şef Hazer Amani kimdir yaşı kaç?
Vuslat 37. bölüm fragmanı
14 Ocak evde bakım maaşı yatan iller 28 ilde paralar yattı