Sinem Kobal bacak dekoltesiyle Sıla'nın nikahına damga vurdu

Sanatçı Sıla Gençoğlu ile ünlü şef Hazer Amani sade bir törenle dünyaevine girdi. Çift, nikahtan sonra davet verdi. Nişantaşı’ndaki Alancha Restaurant’ta gerçekleşen davete katılanlar arasında oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal da vardı.

Sinem Kobal Sıla ve Hazer Amani'nin düğünü için iddialı bir elbise tercih etti. Derin bacak ve göğüs dekoltesiyle dikkat çeken Kobal pozlarını sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi. Güzel oyuncu elbisesiyle verdiği pozları "Hadi dans edelim" notuyla paylaşınca beğeni topladı.

Düz saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Kobal yeni saçlarıyla da dikkat çekti. Kıvırcık saçlarıyla düğüne damga vuran Kobal derin göğüs ve bacak dekolteli yeşil saten bir elbisesiyle davet öncesi gazetecilere de poz verdi. Davet öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan çiftten Kenan İmirzalıoğlu "Heyecanlarını paylaşmaya geldik" dedi.