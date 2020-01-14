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Sıla ve Hazer Amani’nin Nişantaşı’nda evlendi! Düğününden ilk görüntüler...

Sıla Gençoğlu ve Hazer Amani çifti bugün aileleri ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girdi. Uzun süredir birlikte olan çiftin nikahta "evet" dediği görüntüler paylaşıldı.

Sanatçı Sıla Gençoğlu ile ünlü şef Hazer Amani dün sade bir törenle dünyaevine girdi.

Çiftin Nişantaşı’ndaki evlerinde gerçekleşen nikahı Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu kıydı. Sıla Gençoğlu’nun nikah şahitiğini menajeri Serkan Güney ile müzik direktörü Burak Erkul yaparken, Hazer Amani’nin şahitliklerini ise Beyazıt Öztürk ile Kemal İnal yaptı. Sıla Gençoğlu, Özlem Süer imzalı gelinlik giyerken, Hazer Amani’ni damatlık tercihi Cavalli oldu.

Sıla Gençoğlu ile Hazer Amani nikahtan sonra Nişantaşı’ndaki Alancha Restaurant’ta bir davet verdi. Geceye çiftin ailelerinin yanı sıra 100 yakın dostu katıldı.

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