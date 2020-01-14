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Ardahan'da aç kalan tilkiyi eliyle besledi

Ardahan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayıp aç kalan tilkiyi kendi elleriyle besledi.

Ardahan'da kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan tilki, bir vatandaş tarafından ekmekle beslendi. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle aç kalan tilki, akşam saatlerinde Ardahan TOKİ konutlarına kadar gelerek yiyecek aramaya başladı. Aç tilki Kubilay Hanoğlu tarafından ekmekle beslendi.

Tilki Hanoğlu'nun verdiği ekmeği aldıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

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