DÜNYA

Fox News, Kasım Süleymani'nin ölüm görüntülerini yayımladı!

Fox News, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölüm görüntülerini yayımladı. Süleymani'yi taşıyan konvoyu vurulduğu sırada bir ABD özel harekât ekibinin takip ettiği ortaya çıktı.

Özel harekât mensuplarının konvoyu bir SİHA'nın vurmasının ardından kalıntıların resimlerini çektiği ortaya çıktı.

"Bomba hasar ölçümü" prosedürü

Fox News'un ulaştığı bilgiler ve görüntülere göre ABD özel harekât mensupları Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndan çıkan konvoyu yaklaşık iki kilometre uzaktan takip ediyordu. ABD SİHA'sı konvoyu vurup Süleymani'yi ve diğer dokuz kişiyi öldürdükten sonra ekip "bomba hasar ölçümü" denen prosedürü uygulamak için konvoyun kalıntılarına gitti.

Olay yerinin fotoğraflarını çektiler

Özel harekât mensupları cesetlerden birinin Süleyman'ye ait olduğunu doğrulayıp, doğru konvoyun haber alındığını bildirdi ve olay yerinin fotoğraflarını çekti.

Görüntülere bir hükûmet kaynağından ulaştığını belirten Fox News, bazı görüntülerde kopmuş uzuvlar ve kanlı cesetler göründüğü için fotoğrafların bulanıklaştırıldığını bildirdi.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
İstanbul Sarıyer'de denizde ceset bulundu
ABD askerlerinin olduğu üsse füzeli saldırı
Kayserispor Fenerbahçe Türkiye Kupası maçı golleri ve geniş özeti
Kübra Par ile Sinan Oğan arasında Suriyeli polemiği
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan İBB'nin kredi iddiasına yanıt
Monaco, Younes Belhanda'ya talip oldu
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sıla ve Hazer Amani’nin Nişantaşı’nda evlendi! Düğününden ilk görüntüler...
Ardahan'da aç kalan tilkiyi eliyle besledi
Darüşşafaka sınavı 2020 hangi illerde yapılacak başvuru şartları
Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Almanya Başbakanı Angela Merkel'den 19 Ocak'taki Libya Konferansı için davet
Tren hemzemin geçitte iş makinesi taşıyan TIR'a çarptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kulüpler Birliği üyelerini kabul etti