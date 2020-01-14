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DÜNYA

Tırın arkasında kalan işçi hayatını kaybetti

Rusya’da bir tır, yanaştığı depoda arkasında kalan işçiyi fark etmeden ezerek ölümüne sebep oldu.

Rusya’nın Ekaterinburg kentinde bulunan Lane Prokhodnaya caddesinde toptan mağaza deposuna mal getiren bir yük tırı, depoya yanaşırken deponun kapılarını açan işçiyi, tırın kasası ile depo kapısı arasına sıkıştırarak hayatını kaybetmesine neden oldu. İşçi, sağlık ekipleri olay yerine gelmeden hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen polisler olaya ilişkin inceleme başlatırken, sürücüsünün ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Savcılık makamları ise soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

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