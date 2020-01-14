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POLİTİKA

Devlet Bahçeli: Gidin çadır tiyatronuzu Kandil'de kurun

MHP Lideri Devlet Bahçeli, yaklaşık 6 ay sonra ilk kez grup toplantısında partililere seslenirken ''Terörist Demirtaş'ın kitabından sözde tiyatro çıkaranlar bu ülkenin köküne yabancı olanlardır. CHP'ye diyorum ki, çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil'de kurun ya da Pensilvanya'da açın.'' dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, sağlık sorunları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle yaklaşık 189 gündür grup toplantısı düzenleyemiyordu. TBMM'ye gelen Bahçeli’yi kalabalık bir grup partili karşılamasının ardından konuşma yapacağı salona geçti. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 ay sonra partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularla ilgili konuştu. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından bazı satır başları... 

- Uzun bir aradan sonra meclis grup toplantımıza katılan her arkadaşıma, taşkın bir sel gibi kalbimden kopup gelen en içten sevgilerimi sunuyorum. Yeni yılın bu ilk grup toplantısının nice güzelliklere kapı aralamasını diliyorum. Arayan, soran, şifa dileyen, iyi niyetlerini paylaşan herkese en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum. Duanın gücü, doktorlarımızın dokunuşlarıyla buradayız. Son nefesimize kadar sizlerle burada birlikte olacağız.

- Bunlar ya bizi tanımıyorlar ya da tanıma ve tarif etme yanlışına kapılıyorlar. Eğer yürek yemedilerse meydanı boş zannetmedilerse kesinlikle yiyecekleri kurt pençesiyle kendilerine gelecekler, arklarına bakmadan kuytu yerlere saklanmak mecburiyetinde kalacaklardır. Yarım asrı asan bir mille şaheseri üzerinde karalama yapılamaz. 

- Komplocuların kurnazların kundakçıların hevesleri kursaklarında kalmaya mahkumdur. Kaanlık işlerimiz yoktur ki başımızı öne eğip mahcup olalım. Kötü sözler muhattaplarına aittir.

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