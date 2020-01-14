POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçiş yapan belediye başkanlarına rozet taktı

Son dönemde kulislerde konuşulan Ak Parti'nin 5 belediye başkanı transferi bugün gerçekleşti. Farklı partilerde yer alan 5 belediye başkanına AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

Kamuoyunda son bir haftada gündeme gelen Ak Parti'ye geçecek belediye başkanlarının isimleri netleşti.

AK Parti'nin yeni belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İşte o isimler

İyi Parti'den Kayseri - İncesu Belediyesi

Saadet Partisi Osmaniye - Hasanbeyli Belediyesi

CHP'den Osmaniye - Düziçi Belediyesi

Bağımsız - Elazığ - Keban Belediyesi

Bağımsız - Erzurum - Olur Belediyesi

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