Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye geçiş yapan belediye başkanlarına rozet taktı
Son dönemde kulislerde konuşulan Ak Parti'nin 5 belediye başkanı transferi bugün gerçekleşti. Farklı partilerde yer alan 5 belediye başkanına AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
Kamuoyunda son bir haftada gündeme gelen Ak Parti'ye geçecek belediye başkanlarının isimleri netleşti.
AK Parti'nin yeni belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
İşte o isimler
İyi Parti'den Kayseri - İncesu Belediyesi
Saadet Partisi Osmaniye - Hasanbeyli Belediyesi
CHP'den Osmaniye - Düziçi Belediyesi
Bağımsız - Elazığ - Keban Belediyesi
Bağımsız - Erzurum - Olur Belediyesi