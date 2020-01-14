Ekrem İmamoğlu'ndan PKK'lı terörist Sakine Cansız kitabıyla ilgili açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kitapçısı'nda PKK'lı terörist Sakine Cansız'ın kitabının satılmasıyla ilgili "Gelen haklı tepkiler üzerine biz, o kitabın satışını sitemizden iptal ettik" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilçe belediyeleri gezileri kapsamında, Sultanbeyli Belediyesini ziyaret etti.

Ziyarette ev sahibi Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İmamoğlu ve belediyenin üst yönetimine ilçenin sorunlarıyla ilgili sunum yaptı.Sunumun ardından İmamoğlu ve Keskin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Sultanbeyli Gölet Sosyal Tesisleri'nde incelemelerde bulundu.

SAKİNE CANSIZ VE SELAHATTİN DEMİRTAŞ'IN KİTAPLARININ SATILMASIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun, terör suçlarından tutuklu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Paris'te öldürülen PKK'lı

Sakine Cansız'ın kitaplarının İstanbul Kitapçısı'nda satılmasına yönelik tepkileri hatırlatarak, bu konuda bir girişimlerinin olup olmadığını sorması üzerine İmamoğlu, şunları söyledi:

"Sayın Demirtaş'a ait kitap her yerde satılıyor. Devletin kurumları da buna dahil. Başka kitapçılarda da var. Olabilir de. Olmalıdır da. Kaldı ki bir kitabın yasak olup olmadığına karar verecek olan, bu ülkenin mahkemeleri, savcılıkları. Diğer kitapla ilgili olarak, 5 yıldır satışta olan bir kitap. Yeni değil. Ama gelen haklı tepkiler üzerine biz, o kitabın satışını sitemizden iptal ettik. Ama bu konu üzerinden bir hamaset oluşturarak, yine bir düşmanlık kurgusu üzerine önce sosyal medyadan başlatıp sonra başka iletişim araçlarına taşıyarak, yani bir nevi böyle toplumu infiale getirmek… Bunlar hoş şeyler değil."

Sakine Cansız kimdir?

İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda kitabının satılmasıyla gündeme gelen terörist Cansız merak konusu oldu. Peki kimdir bu Sakine Cansız? İşte Cansız'ın hayatı:.

1958 yılları civarında Zaza nüfusun yoğunlukta olduğu Tunceli'de Alevi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

1970'li yıllarda, gençlik döneminde ailesi tarafından onaylanmayan devrimci faaliyetlerde bulunmaya başladı.

Abdullah Öcalan ile tanışmak için Ankara'ya kaçtı

Cansız, verdiği bir röportajında, "Bir anlamda ailemi terk ettim. Baskıyı kabul etmeyip devrimde ısrar ettim. İşte evden ayrılmam ve Ankara'ya gitmem böyle oldu. Tabi gizli olarak." sözleri ile açıkladı.

Terör örgütü PKK'nın Elazığ ve Bingöl çalışmalarını sürdürdü. 12 Eylül Darbesi'nde gözaltına alındı ve Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu olarak kaldı.

1990'lu yıllarda tahliye olup Lübnan'da Bekaa Vadisi'ne gitti. PKK'nın kadın örgütlenmesinden sorumlu oldu.

Murat Karayılan tarafından örgütün Almanya sorumlusu olarak atandı, Fransa ve Almanya'da faaliyetlerde bulundu. Cansız, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranmaktaydı, 20 Mart 2007'de Fransa'da göz altına alınan Cansız, Dammtor Cezaevi'nde 40 gün tutuklu kaldı, bu süre içinde Türkiye, iade dosyasını ulaştırmasına rağmen, Alman mahkemeleri tarafından serbest bırakıldı.

Ölümü ve cenaze töreni

9 Ocak 2013'de, Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) Paris temsilcisi Fidan Doğan (kod adı Rojbin) ve Leyla Söylemez (kod adı Ronahi) Öldürelen Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in cenaze töreni, 17 Ocak 2013'te Diyarbakır'da yapıldı.