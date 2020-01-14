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Libya'dan son dakika gelişmesi! Hafter saldırı hazırlığı yapıyor

LİBYA 'da Hafter'in ateşkes anlaşmasını kabul etmemesi sonrası son dakika sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hafter yeni saldırı hazırlığı yapıyor. Askeri kaynaklar, BAE'ye ait zırhlı araç ve topların Hafter milislerinin ana karargahı olan Terhune'ye ulaştığını açıkladı.

LİBYA 'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in, başkent Trablus'a saldırmak için kentin güneydoğusundaki Terhune'ye takviye güç yığınağı yaptığı bildirildi. Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hafter milislerinin, Trablus'un güneydoğusunda, merkez karargah olarak kullandıkları Terhune kentine, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait zırhlı araçlar ve topların ulaştığı gözlemlendi. 

Ateşkesi yeniden pozisyon almak için kabul ettiğini ortaya koydu

Kaynaklar, Hafter'in ateşkesi kabul etmesinden sonra da, kendisine verilen desteğin kesilmediğini, bunun da Hafter'in ateşkesi, "yeniden pozisyon almak için kabul ettiğini ortaya koyduğunu" söyledi.

Metinleri düşünmek için bir gün istedi

Moskova'da, Türkiye ve Rusya'nın ara buluculuğunda ateşkes ile ilgili çok sayıda görüşme gerçekleştirilmiş ve taslak bir metin hazırlanmıştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı (UMH) Fayiz es Sarrac'ın metni imzalamıştı. Yapılan görüşmeler sonunda Rusya ve Türkiye'den ateşkes anlaşmasını imzalayıp imzalamamak için süre isteyen darbeci Hafter, Moskova'dan mutabakatı imzalamadan ayrıldı.

Rus Dışişleri: Anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, bu sabah saatlerinde, Hafter’in anlaşmayı imzalamadan Moskova'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı: Hafter anlaşmaya olumlu yaklaştı

Rusya Savunma Bakanlığı, Hafter'in UMH ile anlaşmaya olumlu baktığını belirterek, yerel istişareler için 2 güne ihtiyacı olduğunu açıkladı.

Hafter Mısır ve BAE'ye gitmiş olabilir

Hafter'in Libya'ya ulaştığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, askeri, siyasi ve mali olarak kendisine destek veren Mısır veya Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gittiği iddia edildi.

Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla...

Türkiye ile Rusya'nın Libya'daki taraflara çatışmalara son vermek, insani yardımları halka ulaştırmak için sunduğu ateşkes önerisi, aynı zamanda ülkedeki sorunların yalnızca Libyalılar arasındaki diyalog yoluyla çözülmesini içeriyordu.

BM'den ilk açıklama geldi

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Hafter'in ateşkesi imzalamadan Moskova'yı terk etmesi ile ilgili bir açıklamada bulundu. BM, Libya'daki taraflardan ateşkese bağlı kalmalarını ve devam eden diplomatik çabalara destek olmalarını istedi.

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