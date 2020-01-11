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POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya Hafter çağrısı

Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “ Libya’daki ateşkes konusunda Türkiye üzerine düşeni yaptı. Rusya’nın Hafter’i ateşkese ikna etmesi gerek” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey ile ortak basın toplantısında Libya ile ilgili gazetecilerin sorusuna yanıt verdi.

Rusya Hafter'i ikna etmeli

Libya'da ateşkes çağrısına değinen Çavuşoğlu, Rus dostlarımızdan beklentimiz; iki devlet başkanının mutabık kaldığı gibi Hafter'i bu konuda ikna etmeleridir." dedi.

Çavuşoğlu, "İş siyasi çözüme geldikten sonra herkesin işin içinde olması konusunda sıkıntımız yok, buna Hafter de dahil ama önce ateşkese riayet edecek" ifadelerini kullandı.

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