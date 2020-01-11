Kadıköy'de çıkan yangında 4. kattan atlayan 1 kişi öldü

Rasimpaşa Mahallesi İzzettin Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın 4. katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartman dairesini saran yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, çalışmalar sırasında binanın arka tarafındaki bahçede bir kişinin yaralı halde yattığı belirlendi.

Yangının çıktığı 4. kattaki daireden kurtulmak için panik halinde atlayarak yaralandığı değerlendirilen Oğulkan Soner E, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.