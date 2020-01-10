Hande Kazanova 13-19 Ocak haftası burç yorumları

Haftaya Ay Aslan Burcundayken işlerimizi organize ederek giriş yapıyoruz.Bu hafta Güneş-Satürn ve Güneş-Plüto kavuşumlarıyla hayata bakış açımız gerçekçi ve biraz negatif olabilir. Önemli sorumluluklar ve yükümlülükler hayattan alacağımız keyfi kısacak ve sağlığımıza gereken önemi göstermek durumunda kalacağız. Venüs’ün Balık Burcu’na geçmesiyle beraber ilişkilerimizde romantik,rahat ve sosyal yönler ön plana çıkmaya başlıyor, sevdiğiniz insanla beraber hareket etmek isteyeceğimiz bu hafta Merkür’ün de Kova Burcu’na geçmesiyle beraber fikirlerimizi arkadaşlarımızla etrafımızdaki insanlarla paylaşmaktan mutluluk duyabiliriz. Güzel bir hafta diliyorum.