MAGAZİN

Ömür Gedik, yırtılan pantolonunu çeken gazetecilere sert çıktı

Geçtiğimiz akşam katıldığı ödül töreninde pantolonu yırtılan şarkıcı Ömür Gedik, sökülen kıyafetini çeken gazetecilere "Uyarmak yerine zoomlayıp çekmişler" diyerek sitem etti.

Engelsiz Yaşam Derneği'nin ödül törenine katılan Ömür Gedik'in giydiği transparan pantolonunun azizliğine uğradı. Pantolonu yırtılan Gedik, dakikalarca o halde gezmek zorunda kaldı. Konu hakkında konuşan şarkıcı, kendisini uyarmak yerine çeken gazetecilere tepki gösterdi.

"UYARMAK YERİNE ÇEKMİŞLER"
Magazin Noteri isimli programa konuk olan Ömür Gedik, gazetecilere şu sözlerle sitem etti: "Kıyafetimin arkasında bir sökük oluşmuş. Oradaki magazin gazetecileri de arkadaşlarım olarak beni uyarmak yerine, bir kaplanın ceylanı avlayışını izleyen belgeselciler gibi zoom yapıp kameraya çekmişler. Tabii bu bir tercih meselesi. Bir gazeteci olarak ben başka bir arkadaşımı bu durumda görsem, kendisini uyarırdım. Sonuçta bilerek yapılmış bir şey değil. Hoş da bir görüntü değildi.

"BELİME BAĞLADIĞIM MONTLA ÖDÜL ALMAYA ÇIKTIM"
"Masaya oturduğumda bir arkadaşım mesaj attı ve şortumun yırtıldığını ve gazetecilerin çektiğini söyledi. Geceye montumu o bölgeye bağlayarak devam etmek zorunda kaldım ve ödül almak için sahneye o şekilde çıktım."

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