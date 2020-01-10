Kilyos'ta tankerin çarptığı teknedekilerin kurtarılma anı güvenlik kamerasında

Kilyos açıklarında balıkçı teknesi ile Rus bayraklı bir tankerin çarpışması sonucu balıkçı teknesi batmıştı. Batan balıkçı teknesindeki 6 kişiden 3'ü batan teknelerinin pervanelerine tutunurken çevrelerinden geçen bir gemi tarafından kurtarıldı. O anlar ise geminin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Batan geminin kaptanı Fatih Coşkun, kurtarıldıktan sonra sırılsıklam bir şekilde kendilerini kurtaran gemiden battıklarına dair anons yaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 kişinin kurtarılmasının ardından batan teknenin kaptanı Coşkun'un amcası tekneyle geliyor. Kazadan kurtarılan kaptan ve amcasının sarıldığı o anlar da görüntülere yansıyor.