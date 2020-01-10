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Cenk Tosun'un yeni takımı Crystal Palace

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Cenk Tosun'u 20 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig'de 9.sırada bulunan Crystal Palace, milli futbolcu Cenk Tosun'u 20 milyon Euro satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını resmen açıkladı.

Kontrolden geçti imzayı attı
Yeni kulübü için sağlık kontrolünden geçtikten sonra sözleşmeyi imzalayan Cenk Tosun, sezon sonuna kadar kiralık olarak Londra ekibinin forması giyecek.

''Cenk kendini kanıtlamış bir golcü''
Crystal Palace Başkanı Steve Parish, Cenk kendini kanıtlamış bir golcü. Onunla bir süredir ilgileniyorduk, bu yüzden kendisini Crystal Palace'da gördüğümüz için mutluyum.'' dedi.

İlk idmanına çıktı
Cenk Tosun, Crystal Palace ile ilk antrenmanına bile çıktı. Bu sezon Everton ile 8 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu 1 gol attı 3 asist yaptı.

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