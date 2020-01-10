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Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın geç evlilik çıkışına vatandaş ne diyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe'de düzenlenen Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasında Olan Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni'ne katıldı.

Törende konuşan Erdoğan, aile kurumuna ve gençlerin evlilik yaşına da değindi. Erdoğan, konuşmasında gençlerin erken yaşta evlenmediğini, evlilik yaşının 30'u aştığını ve evde kalmaların da olduğunu söyledi.
Erdoğan, aile kurumunun eski önemini kaybettiğini belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor. Evlilik dışı hayat biçimi,medya aracılığıyla meşrulaştırılmaya daha da vahimi özendirilmeyeçalışılıyor. Aman bunlara dikkat edin."

Biz de "Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin geç evlendiğini, evlilik yaşının 30'u aştığını ve evlilik dışı hayat biçiminin özendirilmeye çalışıldığını ifade etti, bu konuda ne düşünüyorsunuz?" Diye vatandaşa mikrofon uzattık...

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