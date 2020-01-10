BEŞİKTAŞ

Beşiktaş kalecisi Karius'tan skandal hata

Süper Lig'in ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Beşiktaş, hazırlık maçında Altınordu ile karşılaştı. Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius, karşılaşmanın 11. dakikasında skandal bir hataya imza attı. 26 yaşındaki file bekçisi, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına sebep oldu. İşte o an...

Beşiktaş, ligin ikinci yarısı kamp hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken hazırlık maçı kapsamında Altınordu ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında inanılmaz bir olay yaşandı.

Kaleci Loris Karius, meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına sebep olarak skandal bir hataya imza attı.

Beşiktaş Altınordu hazırlık maçı golleri ve geniş özeti

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