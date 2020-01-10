Beşiktaş Altınordu hazırlık maçı golleri ve geniş özeti

Gloria Sports Arena'nın ev sahipliği yaptığı müsabakaya Beşiktaş Karius, Gökhan Gönül, Vida, Victor Ruiz, Caner Erkin, Hutchinson, Lens,Oğuzhan Özyakup, Diaby, N'Koudou ve Burak Yılmaz ilk 11'i ile çıktı.