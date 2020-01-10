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Eskişehir'de genç avukatın öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ESKİŞEHİR-Seyitgazi kara yolunda genç avukat Cemre Parmaksız ve Enes Duman'ın hayatını kaybettiği trafik kazası, otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İhlas Haber Ajansı

ESKİŞEHİR-Seyitgazi kara yolunda, geçtiğimiz çarşamba günü,  meydana gelen trafik kazasında; Enes Duman idaresindeki 26 FF 528 plakalı otomobil kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkarak, Mesut K. idaresindeki 26 E 2804 plakalı belediye yolcu otobüsüne çarptı.

Kaza sonrasında yaralılar Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Enes Duman ve araçta bulunan Eskişehir Barosuna kayıtlı genç ve başarılı avukatlardan Cemre Parmaksız hayatını kaybetti. Cemre Parmaksız'ın cenazesi Bilecik'te, Enes Duman'ın cenazesi ise Eskişehir'de toprağa verildi.

İki gencin hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri, otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Aracın kayarak gelmesi ve otobüse çarpması anbean kameraya yansıdı. Şoför Mesut K.'nin ise üzerine gelen cam parçalarını temizlemesinin ardından otobüsten indiği görüldü.

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