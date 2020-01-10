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Araçtan içeri sarkıp çocuğun elindeki telefonu çaldı!

Gaziantep'te park halindeki aracın camının açık olduğunu fark eden kapkaççı, camdan içeri sarkarak içeride bulunan çocuğun elindeki telefonu çaldı. Tutuklanan kapkaççının çocuğun elinden cep telefonunu çaldığı anlar ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kapkaç suretiyle yapan şahsın tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 21 Aralık 2019 Cumartesi günü park halindeki bir araç içerisinde bulunan çocuğun elinde bulunan cep telefonunu kapkaç suretiyle alıp kaçan şüpheli şahıs yakalandı. Şahsın kapkaç anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. 

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