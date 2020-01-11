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Bakan Bekir Pakdemirli'den KKTC'ye su götüren boru hattı ile ilgili açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Deniz Geçişi İsale Hattı'nda kırılma değil yerinden çıkma olduğunu belirterek, "Bir aya kadar bu işin çözülmesi talimatını verdim, Kıbrıs'ta şu anda bir su problemi yok." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temiz su ihtiyacını karşılamak için Türkiye ile KKTC arasında 2013 yılında yapımına başlanan ve 2015 yılında tamamlanan su boru hattı patladı. 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Atatürk Kültür Merkezi'nde gazetecilere açıklamada bulundu.

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