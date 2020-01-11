Afyonkarahisar'da okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu
AFYONKARAHİSAR'da, bir ilkokulun bahçesinde kar topu oynayan 7 öğrenci, su birikintisine girince vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Tenlerinde siyah yanıklar oluşan öğrenciler, hastanede tedaviye alındı.
Afyonkarahisar merkez Dumlupınar Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu ve Şemsettin Ortaokulu'nun ortak kullandığı bahçede, bugün öğleden sonra kar topu oynayan öğrencilerden 7'si, su birikintisine girince vücutlarının çeşitli yerinde siyah yanıklar oluştu.
Acıyla bağırarak okula giren öğrenciler, durumu öğretmenlere anlattı. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine, okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki müdahalenin ardından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen öğrencilerin tedavisi sürüyor.