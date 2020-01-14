Gülistan Doku'nun odasında bulundu tüm şüpheler o adamı gösterdi

Gülistan'ı darp etti iddiası

-Evden ayrılıp yurda gitmek isteyince erkek arkadaşı da peşinden gidiyor ve kavgaları sokakta devam ediyor. Gülistan’ı zorla araca bindirmek istiyor, darp ediyor. Kavga ettikleri noktaya polis çağırılıyor ancak yeğenim şikayetçi olmuyor. Ertesi gün de erkek arkadaşının çalıştığı kafeye gitmiş ve orada kavga etmiş. Ondan sonra da kendisinden haber alamadık.