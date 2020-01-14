Gülistan Doku'nun odasında bulundu tüm şüpheler o adamı gösterdi
Gülistan Doku'nun 10 gün önce kaybolmasının ardından odasında yapılan incelemede intihar mektubu bulunurken, tüm şüphelerin çevrildiği Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abarok'un Tunceli'yi terkettiği ortaya çıktı.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, geçen pazar sabahı kaldığı yurttan çıktı. Ancak bir daha kendisinden haber alınmadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kızlarına ulaşamayınca Tunceli'ye gelerek kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma ekipleri de Gülistan Doku'nun bulunması için ortak arama çalışması başlattı.
Tartıştığı erkek arkadaşı polis memurunun üvey oğlu iddiası
Başvuru sonrası üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülistan için arama çalışması başlattı. Genç kızın kaybolmasından bir gün önce, Rus uyruklu erkek arkadaşı Zaynal Abarok(23) ile ailesinin evinde tartıştığı iddia edildi. Abarok’un Tunceli’de görevli bir polis memurun üvey oğlu olduğu iddia edilirken, Gülistan’ın kaybolmasından sonra Tunceli’den ayrıldığı ve yurt dışına gittiği öne sürüldü.
Günlerdir yeğeninden haber alamadıklarını söyleyen Gülistan’ın dayısı Mehmet Kan şunları anlattı:
-“Gülistan erkek arkadaşının evli olduğunu öğrenince aralarında tartışma çıkıyor. Hatta birlikte çocuğun ailesinin evine gidiyorlar orada da kavga ediyorlar.
Gülistan'ı darp etti iddiası
-Evden ayrılıp yurda gitmek isteyince erkek arkadaşı da peşinden gidiyor ve kavgaları sokakta devam ediyor. Gülistan’ı zorla araca bindirmek istiyor, darp ediyor. Kavga ettikleri noktaya polis çağırılıyor ancak yeğenim şikayetçi olmuyor. Ertesi gün de erkek arkadaşının çalıştığı kafeye gitmiş ve orada kavga etmiş. Ondan sonra da kendisinden haber alamadık.