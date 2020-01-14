Karnesinde 1 olan belge alabilir mi teşekkür ortalaması kaç olmalı?

17 Ocak cuma günü 1. dönem bitecek öğrenciler karnesini alacak ve yarıyıl tatiline çıkacak. Peki karnesinde 1 olan öğrenci takdir ya da teşekkür belgesi alabilir mi sorusu ise öğrencilerin gündeminde. Türkçe ya da Matematik dersi 3'ün üstünde olanlar ortalaması 75 üstü olan öğrenciler belge alabilecek.

Teşekkür belgesi kaç puanla alınır araştırması şu günlerde hem veli hem de öğrencilerin gündeminde. 2019-2020 eğitim yılının 1. dönemi 17 Ocak cuma günü bitecek ve öğrenciler 15 tatile girecekler. Peki 5. sınıfa, 6. sınıfa, 7. sınıfa ve 8. sınıfa giden öğrenciler kaç puanla Teşekkür belgesi alacaklar, karne notu ortalaması kaç olan Teşekkür belgesi alabilecek?

Takdir ve teşekkür kaç puanla alınıyor sorusu, karnelerin alınmasına çok az bir süre kala birçok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. E Okul VBS bilgileri ile kolayca gerçekleştirilebilen takdir teşekkür hesaplama işlemi, belirli bir ortalamanın üzerinde yer alan öğrenciler için belge anlamına gelecek. Peki, 5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencilerinin araştırdığı takdir teşekkür hesaplama işlemi nasıl yapılır? İşte, E Okul not bilgisi ile kolayca öğrenilebilecek o detaylar..

Derslerin ağırlıklı ortalaması ;

70,00-84,99 arasında olan öğrenciler teşekkür belgesi,

85,00 ve daha yukarı olan öğrenciler takdir belgesi,

Lisede en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi ile ödüllendirilir.

Bu durumda ortalaması tutması durumunda karnede 2 olursa takdir alınır, karnede 1 varsa teşekkür alınmaz.

KARNESİNDE 2 OLAN ÖĞRENCİLER BELGE ALABİLİR Mİ: Karne gününe az bir zaman kala öğrenciler takdir-teşekkür hesaplamaya geçtiler bile. Peki karnesinde 2 olan öğrencinin durumu ne olacak. Eğer öğrencinin Türke ya da Matematik dersin ortaması 3'ün üzerindeyse ve karne not ortalaması 75 üzeri ise Teşekkür belgesi alabilir. Aynı şekilde karne notu ortamalası 85 üzeri ise de takdir belgesi alabilecek.

TAKDİR TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA: İşte hem 5, 6, 7, 8. sınıf ortaokul öğrencileri hem de 9, 10, 11, 12. sınıf lise öğrencileri için takdir teşekkür hesaplama yöntemi.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR: 1 Eylül tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen öğrenciler not ortalamasını tutturması halinde teşekkür ya da takdir belgesi alabilecek.

Okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu, derslerdeki gayret ve başarılarıyla üstünlük gösteren, özürsüz devamsızlık süresi 5 günü geçmeyen, tüm derslerden başarılı olan, dönem puanlarının ağırlıklı ortalaması 70,00 ten aşağı olmayan ve davranış puanı 100 olan öğrencilerden;

a) 70,00-84,99 arasındakileri teşekkür belgesi,

b) 85,00 ve daha yukarı olanları takdir belgesi,

c) Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılının bütün döneminde takdir belgesi alanları üstün başarı belgesi

ile ödüllendirir.

E OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR: Milli Eğitim Bakanlığı'nın Veli Bilgilendirme Sistemi ve Yönetim Bilgi Sistemi, son günlerde eğitim gündeminin konusu olmaya devam ediyor.

Yenilenen e-okul sistemi artık öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin düzenli bilgi alabileceği bir platform haline geldi. Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi. Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

Not bilgileri arasında öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardan aldığı notlar, performans/proje ödevinden aldığı notlar gibi notlar ve ortalamalar yer almaktadır.

Mobil E-Okul sisteminde veliler, Sınav ve Proje Bilgileri, Not Bilgileri, Ders Programı, Devamsızlık Bilgileri, Nakil İşlemleri, Yerleştirme ve Sınav Bilgileri, Okul duyuruları, Okuduğu kitaplar gibi bilgileri sistem sayesinde anlık olarak takip edebilmektedir.

DEVAMSIZLIK SAYISI 10 GÜN ÜZERİNDE OLANLAR BAŞARISIZ SAYILACAK: Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılacak ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilecek.