Windows 7 desteği bugün sona eriyor

En başarılı işletim sistemlerinden olan Microsoft Windows 7 için artık yolun sonuna gelindi.

En başarılı işletim sistemlerinden olan Microsoft Windows 7 için maalesef yolun sonuna gelindi. Tüm Windows sistemleri içinde en uzun süre sorunsuz kullanılabilen işletim sistemi halen çoğu kullanıcının sisteminde yer alıyor. Bugün itibariyle desteği sona eren Windows 7’nin Windows 10’a geçişleri hızlandırması bekleniyor.

Windows 10'a geçiş son dönemde hız kazandı

Sistem desteğinden eksik kalmak istemeyen kullanıcılar, Windows 10’a geçiş konusunda hızlanmaya başlamıştı. Açıklanan son resmi verilere göre Windows 10’a geçişler, son dönemde büyük hız kazandı.

Net Applications‘ın raporuna göre, kullanıcıların Windows 10’a geçişlerinin hızlandığı ortaya çıktı. Windows XP ve 7’den sonra ortaya çıkan ve Microsoft’un göz bebeği haline gelen Windows 10’a geçiş için vakit giderek azalıyor. Son verilere göre sistemin kişisel bilgisayar pazarındaki pazar payı yüzde 3,6 azaldı. Bu durum, işletim sistemi tarihindeki en büyük ve hızlı düşüşlerden biri olarak gösteriliyor.

Windows işletim sistemleri arasında benzer bir durum daha önce de yaşanmıştı. Windows XP, 2014 yılında bile Windows 7 ve Windows 8′den daha popülerdi. Sistem hâlâ yüzde 31,83’lük bir paya sahip ancak birçok kullanıcı şu an yeni işletim sistemine geçiş yapmaya devam ediyor.

Bugün itibariyle Windows 7 desteği sona erdi

Geçtiğimiz hafta Google Cloud ekibinin Chrome tarayıcısının Windows 7 desteğini 2021 yılına kadar uzattığını sizlerle paylaşmıştık. Microsoft, Google kadar hoşgörülü davranmayarak süreci uzatmadı ve daha önce açıkladığı gibi bugünden itibaren Windows 7 desteği sona erdi.