MHP'li belediye başkanından A Milli Kadın Voleybol Takımı'na 'teşhircilik' tepkisi

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmaya hak kazanmasının ardından MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin'in paylaşımı tartışma yarattı.

2020 CEV Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri finalinde Almanya’yı 3-0 mağlup ederek Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, ülkeyi sevince boğarken, MHP'li Başkan Birol Şahin, paylaşımında 'Filenin Sultanları'nın kıyafetine tepki gösterdi.

"Kendini teşhir edeceksin sonra da..."

Düzce'nin Kaynaşlı İlçesi'nin MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar.

Bahçeli ise tebrik etti

Birol Şahin gelen tepkiler üzerine paylaşımını silerken, MHP Başkanı Devlet Bahçeli ise partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik etti.