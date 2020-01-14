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Pakistan'da kar yağışı sebebiyle 75 kişi öldü

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), son 24 saatte yağan yoğun kar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e yükseldiğini duyurdu.

Pakistan kontrolündeki Azad Cammu ve Keşmir'de çığ, heyelan ve çatı çökmesi gibi nedenlerle 55 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin 19'u ise; Keşmir'in Neelum Vadisi'nde bulunan Sarangan köyünü vuran çığda hayatını kaybetti.

20 kişi de Belucistan'da öldü 

NDMA, çığın vurduğu köyde 4 kişinin kar yığınının altından yaralı olarak kurtarıldığını, 10 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Biriken karlar nedeniyle çatıların çökmesi sonucu Belucistan eyaletinde çoğunluğu kadın ve çocuk 20 kişinin öldüğü bilgisi de açıklamada yer aldı. Belucistan'da dün ve önceki gün de kar nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Havalimanı ulaşıma kapandı 

Belucistan Eyaleti Afet Yönetim Ajansı Başkanı İmran Zarkon, eyalette pazar gününden bu yana yoğun kar yağışı nedeniyle yolların ve havalimanının ulaşıma kapandığını kaydetti.

Askerler kurtardı

Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde de kar nedeniyle birçok yerleşim yeriyle bağlantı kurulamıyor. Kapanan yollarda mahsur kalan 500 kişi askerler tarafından kurtarılırken, bazı bölgelerde kurtarma çalışmalarına helikopterler de katıldı.

Son 50 yılın en yoğun kar yağışı 

Ülkenin en önemli turizm noktalarından olan Gilgit-Baltistan eyaleti de son 50 yılın en yoğun kar yağışına sahne oldu. Eyalette dağlık bölgelere yapılacak yolculuklar için çığ ve heyelan tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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