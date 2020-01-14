Diyanet Hac fiyatları 2020 otel konaklama kişi başı parası

2020 yılında hacca gidecek olan vatandaşların hac kura sonuçları e devlet üzerinden sorgulamaya açıldı. 2020 yılında hacca gidişler 22 Haziran'da başlayacak. Peki 2020 hac fiyatları ne kadar oldu? Otel konaklama hac fiyatı ve oda tercihli hac konaklama fiyatı kişi başı ne kadar oldu?

2020 yılında kutsal topraklara gitmek için gün sayan binerce hacı adayının hac kura sonuçları erişime açıldı. Hac kura sonuçları e devlet üzerinden sorgulanacak. Peki 2020 yılında hac fiyatları ne kadar olacak? İşte hac fiyatları 2020 otel konaklama ve oda tercihli kişi başı fiyat listesi..

Hac yolcularına farklı hizmet seçenekleri sunabilmek maksadıyla Mekke ve Medine’deki bina ve otellerin fiziki yapıları ile Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’ye olan mesafeleri dikkate alınarak ve verilen hizmetler açısından hac konaklama türleri aşağıdaki şekilde düzenlenecektir.

A-Oda Tercihli Konaklama Türü

1- Mekke-Medine'de oda içinde banyo-tuvalet, buzdolabı ve bazası bulunan, asansör sayısı yeterli, lobisi geniş ve ferah, müstakil yemekhane/irşat salonu bulunan, ortak kullanım mekânları hacı sayısına göre yeterli, 2, 3 veya 4 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır.

2- Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 7 km. Medine'de ise Merkeziye'de veya Mescid-i Nebevi’ye en fazla 700 metre mesafede yer alan binalarda konaklama yaptırılacaktır.

3- Mekke’de hacıların otellerden Kabe’ye ulaşımları ücretsiz otobüslerle ring usulü (bazı otellerden aktarmalı ring usulü) yapılacaktır. Ulaşım hizmeti Suudi Arabistan Mekke trafik komisyonu kararı gereği 05-15 Zilhicce 1441 ( 26 Temmuz- 05 Ağustos 2020) tarihleri arasında verilememektedir.

4- Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü, öğle öğünü için kumanya paketi verilecektir.

5- Medine’de kalma süresi 4 ila 6 gün arasında planlanacaktır.

6- Konaklama süresi otel ve uçak programına göre belirlenecektir.

7- Oda tercihli konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.

B- Otel Konaklama Türü

Mekke ve Medine standartlarında günlük oda temizliği, çarşaf ve havluların değişimi vb. hizmet veren 4 ve 5 yıldızlı otellerde, 2 veya 3 kişilik odalarda konaklama yaptırılacaktır. Otellerin Mescid-i Harama ve Mescid-i Nebeviye olan takribi uzaklıklarına göre iki ayrı kategoride organizasyon düzenlenecektir.

a- Otel-1 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Haram’a en fazla 700 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 3 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 10 - 18 gün aralığında olacaktır.

b- Otel-2 konaklama türünde; Mekke'de Mescid-i Harama en fazla 1000 metre mesafede, Medine'de ise Merkeziye'de bulunan yıldızlı ve 2 öğün açık büfe yemek hizmeti veren otellerde konaklama yaptırılacak olup hac süresi uçak programına uygun olarak 14 - 25 gün aralığında olacaktır. Konaklamalar 2 veya 3 kişilik odalarda yaptırılacaktır. Otel konaklama türlerinde (Otel 1 / Otel 2) otel ve oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları otel ve oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.