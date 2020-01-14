ABD Adalet Bakanı Barr'dan Kasım Süleymani çıkışı: Trump’ın ‘açık yetkisi’ vardı

İranlı General Kasım Süleymani’nin ‘meşru bir askeri hedef’ olduğunu öne süren ABD Adalet Bakanı William Barr, öldürülmesi konusunda Başkan Trump’ın ‘açık yetkisi’ bulunduğunu savundu.

Beyaz Saray’ın İran devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’ye saldırı düzenlemeden önce kendilerine danıştığını söyleyen ABD Adalet Bakanı William Barr, saldırının da ‘meşru bir kendini savunma eylemi’ olduğunu iddia etti.

"Açıkça yetkisi vardı"

Gazetecilere konuşan ABD Adalet Bakanı Barr, açıklamasında şunları kaydetti: Adalet Bakanlığı’na danışıldı ve açıkçası bunun zor bir karar olduğunu düşünmedim. Bence Başkanın, pek çok farklı gerekçeyle bu şekilde hareket etmesi için açıkça yetkisi vardı. İranlıların hâlihazırda müttefiklerimize, Amerikan halkına, birliklerimize karşı gerginliği tırmandıracak bir dizi eyleme kalkıştığı bir durumdaydık, bizi Ortadoğu’dan uzaklaştırma amacı açıkça ilan edilmişti.

"Caydırıcılığı yeniden tesis etti"

Saldırıyı gerçekleştirmek için oldukça kısa bir zaman aralığına sahip olduklarını söyleyen Barr, “Süleymani açıkça meşru bir askeri hedefti. Bu, meşru bir müdafaa eylemiydi; Amerikalılara karşı yürütülen kampanyayı, devam eden saldırıları kesti, caydırıcılığı yeniden tesis etti” ifadelerini kullandı.