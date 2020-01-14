Almanya Başbakanı Angela Merkel'den 19 Ocak'taki Libya Konferansı için davet

Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak'ta yani önümüdeki pazartesi yapılacak olan Libya Konferansı için davette bulundu.

Federal hükümetin Libya Konferansı'nın 19 Ocak’ta düzenlenebilmesi için hazırlıklara başladığı biliniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, 19 Ocak'ta Libya Konferansı için birçok ülkeye davette bulundu.

Davetliler arasında Libya Konferansı'na General Halife Hafter ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac'ı da bulunuyor.

Katılımcılar arasında ABD, Rusya, Çin, Fransa, İngiltere, İtalya ve Türkiye de var.

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