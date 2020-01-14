Denizli'de yetiştirdiği elmaları 1630 kilometre yol katederek Mehmetçiğe götürdü

DENİZLİ'de çiftçilik yapan 70 yaşındaki Muhammet Yılmaz, bahçesinde yetiştirdiği elmaları, terörle kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerine ikram etmek için aracıyla Hakkari'ye getirdi.

"Kıran" operasyonlarıyla terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurulan Hakkari'de, jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kapan-3 Kavaklı Operasyonu" yürütülüyor.

Denizli'de yaşayan çiftçi Yılmaz, Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar yürüten güvenlik güçlerine destek vermek için kente gelmeye karar verdi.

Bahçesinden topladığı elmaları kasalara dolduran Yılmaz, Türk bayraklarıyla süslediği ve üzerine "Hedef Kızıl Elma", "Barış Pınarı Harekatı", "Hakkari Kıran" yazdığı minibüsüyle Çivril ilçesinden yola çıktı.

1630 kilometre yol katederek Hakkari'ye ulaşan Yılmaz, elleriyle topladığı elmaları, operasyonlarda görev alan güvenlik güçlerine ulaştırılmak üzere İl Jandarma Komutanlığına teslim etti. Komutanlar da anlamlı davranışı ve desteği için Yılmaz'a teşekkür etti.

- "Elma bu işin bahanesi"

Yılmaz, yaptığı açıklamada, daha önce Suriye'de yürütülen operasyonlardaki askerlere manevi destek olmak için bölgeye gittiğini anlattı.

Hakkari'de görev yapan askerlere de moral vermek istediğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Buraya gelmek için 1630 kilometrelik yolu katettim. Amacım Silahlı Kuvvetlerimize manevi atmosfer yaratmak. Elma, bu işin bahanesi. Askerlerimiz 2-3 metre karın altında terörle mücadele ederken ben evde nasıl rahat uyuyabilirim? Kanser hastasıyım, kendimi bu şekilde daha rahat hissediyorum. Bu geziler bana moral veriyor. Yetiştirdiğim elmaları Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, sonra Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere götürdüm. Orada askerlerimizle kucaklaştım, Allah razı olsun, kabul ettiler beni. Şimdi de buradayım."