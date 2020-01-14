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İbrahim Üzülmez, Galatasaray'dan Sekidika'yı istiyor

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Sekidika, benim 1 senedir takip ettiğim oyuncu. O transferi isterim. Galatasaray doğru transfer yaptı. Kiralık verirlerse, oyuncu da bizi uygun görürse takımda görmek isterim" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, İbrahim Yazıcı Özlüce Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. İyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ifade eden deneyimli teknik adam, "Onun meyvelerini almak istiyoruz. Karagümrük maçı hazırlıkları başladı. Beklentiler yüksek. Camianın beklentileri var. Oyuncularımızla beraber toplantılarda bunu konuşuyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığını maçlarda ortaya koyarak Bursaspor'u sağlıklık şekilde limana yanaştırmak istiyoruz. Oyuncularıma kamp dönemi boyunca teşekkür ediyorum. Kamptaki hazırlık maçlarındaki sonuçtan çok oyunu önemsiyorum. Oyuncularıma uygulatmak istediğimi sahaya yansıtmak istiyorlar. Zaman zaman eksiklikler oluyor" dedi.

"Sekidika'yı takımda görmek isterim"
Galatasaray'ın yeni transferi Sekidika hakkında sorulan soruya başarılı teknik adam şu cevabı verdi: "Sekidika, benim 1 senedir takip ettiğim oyuncu. O transferi isterim. Galatasaray'ın kiralık olarak olumlu bakacağını düşünmüyorum. Yeni gelen bir transfer. Fatih Terim'in ısrarla istediği bir oyuncu. Galatasaray'ın oyuncuyu bırakmasını isterim. Böyle bir oyuncu bu ligde sprinter özelliklerle öne çıkıyor. Eskişehir'den beri takip ediyorum. Galatasaray doğru transfer yaptı. Kiralık verirlerse, oyuncu da bizi uygun görürse takımda görmek isterim."

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