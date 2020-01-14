Eski Korgeneral Metin İyidil, İstinaf Mahkemesi'nde beraat etti

İstinaf Mahkemesi, Eski EDOK Muharebe ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Metin İyidil hakkında dikkat çeken bir karara imza attı.

İstinaf mahkemesi, eski Korgeneral Metin İyidil'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Mahkeme, İyidil'in beraatine ve tahliyesine karar verdi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı

Habertürk'ten Fevzi çakır'ın haberine göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından tutuklanan eski korgeneral Metin İyidil "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstinaf beraat verip tahliye talep etti

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce alınan bu karar İyidil'in avukatı tarafından istinafa taşındı. İyidil'in istinaf başvurusunu Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi inceledi. Daire, İyidil'in ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. İyidil hakkında beraat kararı veren Daire, tahliyesine de hükmetti.