Kübra Par ile Sinan Oğan arasında Suriyeli polemiği

TÜRKSAM Başkanı ve 24. Dönem Milletvekili Sinan Oğan, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını cevapladı. Programa Kübra Par ile Sinan Oğan arasında yaşanan Suriyeli polemiği damga vurdu.

TÜRKSAM Başkanı ve 24. Dönem Milletvekili Sinan Oğan, Suriyeliler için attığı o çok konuşulan tweetlerin tamamının arkasında olduğunu söyledi. Yılbaşında Taksim'de maskeleriyle eğlenen Suriyeli gençlerin ülkelerine gidip vatan mücadelesi vermesi gerektiğini söyleyen Oğan, Suriyeliler konusundaki bazı rakamların ise sakladığını ileri sürdü.

Sinan Oğan, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını cevapladı. Türkiye'deki Suriyeliler konusunda tartışmalara neden olan tweetlerin arkasında olduğunu söyleyen Oğan, oradaki ifadelerin hiçbirinde radikal bir unsurun olmadığını kaydetti.

İşte sosyal medyada da tartışmalara neden olan Oğan'ın Suriyeli mülteciler konusundaki sözleri;

"Bugün Suriyelileri savunan arkadaşlar Arap Baharı'nı bir demokrasi şöleni olarak ortaya koyuyorlardı. Halbuki bunun bir emperyalist proje olduğunu, Arap Baharı neticesinde komşularımızın bölüneceğini çünkü Büyük Orta Doğu Projesi'nin de bu olduğunu söylüyorduk bugün söylediğimiz noktaya geldik.

"Arpası bol gelmiş tosunlar"

Gencecik, eli silah tutan, savaşacak durumda olan birisi eğer kafayı çekip yılbaşı gecesi taksimi dağıtıyorsa, bu arpası bol gelmiş tosundur. Buna başka bir şey diyemezsiniz. Onların eğlenmeye hakkı yok mu? Vatanı işgal altında olan bir gencin eğlenmeye hakkı yoktur. Vatanını savunacak.

İlk günden şunu söylüyordum. Diyordum ki kadın, engelli ve çocuklara bakalım. Müslüman bir toplumun evladıyız. Ancak bizim için vatan işgaldeyken Taksim'de kafayı bulacak insanlarda bizden değildir. Biz muhtaca bakalım ama o muhtaca baktığımız yerde tosunlara bakmayalım. Onlar dönsünler vatanlarını savunsunlar.

"Türk ordusunun 5-6 katı var"

Türkiye'de eli silah tutan 1 milyon savaşma yaşında ve savaşma tecrübesine sahip olan genç nüfus varken Türkiye'nin asker nüfusu 380 bin civarındadır. Türk ordusundan üç kat fazla eli silah tutan sadece Suriyeli var. Afganları vesairi saydığınız zaman Türkiye'de Türk ordusunun 5-6 katı eli silah tutan bir kesim var. Bu milli güvenlik sorunu değil midir?

Ülkelerinde Esad'ın diktatör olduğunu düşünüyorlarsa, orada zulüm yaptığını düşünüyorlarsa bunun yolu gelip Türkiye'ye sığınmak değildir. Zulme karşı mücadele etmektir.

"IŞİD işgali bitti dönsünler"

Buraya sadece Esad için değil IŞİD'den de kaçıp geldiler. IŞİD'in o bölgeyi işgal etmesi sebebiyle geldi yüzde 90'nı. Biz bir şeyi kaçırıyoruz. Türkiye'ye gelenlerin büyük bölümünün Esad'ın zulmünden kaçıp geldiklerini zannediyoruz. Halbuki Türkiye'ye gelenlerin geldikleri coğrafyaya baktığınızda önemli bir kısmının IŞİD işgaliyle geldiklerini görüyoruz. IŞİD işgali bittiğine göre bu insanlar geriye dönebilirler. Bu insanlar yurtlarına dönsünler diyoruz. Bunlardan doğal ne olabilir?