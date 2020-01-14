Sırrı Süreyya Önder ameliyat oldu

Cezaevindeyken devlet hastanesinde muayene olduğu doktorun, HDP'ye şerefsiz demesi üzerine ameliyattan vazgeçen Önder, özel bir hastanede ameliyat oldu

4 Ekim 2019'da tahliye olan HDP eski milletvekili Sırrı Sürayya Önder, tahliye olduktan sonra katıldığı bir programda, Kandıra Cezaevi'ndeki anılarını anlatmıştı.

Önder, cezaevindeyken gittiği devlet hastanesinde ameliyat olmak istediğini, tedavi olduğu doktorun HDP'ye "şerefsiz parti" demesinin ardından bu ameliyattan vazgeçtiğini söylemişti.

Özel hastanede ameliyat oldu

Yaşadığı bu olaydan sonra ameliyattan vazgeçen Önder'in, özel bir hastanede ameliyatı gerçekleşti.

Pervin Buldan ziyaret etti

HDP Eş Genel Bakanı Pervin Buldan, hastanede ziyaret ettiği Önder'in ameliyat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.