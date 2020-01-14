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Zonguldak'taki boksör cinayetinin karar duruşmasında kan donduran itiraf

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde 29 Nisan 2019 tarihinde işlenen cinayetin karar duruşmasında sanıklardan Savaş A., cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Mahkeme Savaş A.’ı müebbet, Birhan D.’yi ise 18 yıl hapse mahkum etti.

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde 29 Nisan 2019 tarihinde Asarlı Köyü yakınlarında meydana gelen olayda; Savaş A. ve Birhan D. birlikte alkol aldıkları amatör boksör Cüneyt Seyhan’ı (39) demir sopayla öldürdükleri iddiası ile gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Cinayetle ilgili olarak Kdz. Ereğli Adliye’sinde görülen davanın karar duruşması yapıldı. Mahkemeye cezaevinden Ses ve Görüntülü Sistem (SEGBİS) ile katılan sanıklardan Savaş A. mahkemeye cinayetle ilgili olarak itiraflarda bulundu.

Kan donduran itiraf

Daha önceki ifadelerinde arkadaşını suçlayan Savaş A. olay gecesi birlikte alkol aldıkları Cüneyt Seyhan’ın Birhan D.’ye muşta ile vurduktan sonra bagajdan bir şey almaya çalıştığını görünce korktuğunu ve araçta bulunan demir sopayı alarak kendisine vurduğunu ifade etti. Cüneyt Seyhan’a kaç defa vurduğunu alkolünde etkisi ile hatırlamadığını iddia eden Savaş A., kendisini daha sonra ikamet ettiği Çiğdemli Köyü’ne bıraktıklarını söyledi.

Sanıklardan Birhan D.’de cinayeti kendisinin işlemediğini belirterek tahliyesini talep etti.

Mahkeme alınan ifadeler ve elde edilen deliller doğrultusunda Savaş A.’yı canavarca hisle adam öldürmekten müebbet, Birhan D.’yi ise 18 yıl hapse mahkum etti.

"Türk milleti savaşta bile düşmanına iyilik yapmıştır"

Mahkemede ifadesine başvurulan Cüneyt Seyhan’ın annesi Makbule Seyhan ise sanıklara verilecek hiçbir cezanın yüreklerini soğutmayacağını söyledi.

Anne Seyhan ifadesinde, "Benim ocağım söndü, yüreğim yandı. Ne ceza verilirse verilsin benim yüreğim soğumayacak. İkisi bir araya gelip benim oğlumu canavarca öldürdüler. ‘Muşta ile vurmadık’ diyorlar. Benim oğlumun kırılmadık kemiği kalmamış, her tarafını parçalamışlar. Türk Milleti savaşta bile düşmanına iyilik yapmış bir millet. Bunların yaptığını teröristler bile yapmaz" dedi.

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