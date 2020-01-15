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Juventus, Merih'in sahalara ne zaman döneceğini açıkladı

Juventus Kulübü, Roma maçında sakatlanan milli oyuncumuz Merih Demiral'ın 6-7 ay sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Juventus'un Roma'ya karşı oynadığı İtalya Serie A maçında çapraz bağları kopan Merih Demiral ile ilgili kulübünden resmi açıklama geldi. Juventus Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Merih Demiral ameliyat oldu ve operasyon oldukça başarılı geçti. Sahalara dönme süreci ortalama 6-7 ay olacak." ifadelerine yer verildi.

"Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz" demişti
Genç oyuncu, sosyal medya hesabından "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan spor kulüplerine, sporcu arkadaşlarıma ve tüm futbolseverlere çok teşekkür ederim.Çok daha güçlü döneceğimden şüpheniz olmasın. Avrupa Şampiyonası'nda görüşürüz" paylaşımında bulunmuştu.

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